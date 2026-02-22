США и Иран могут провести новый раунд переговоров 27 февраля

США готовы к новому раунду переговоров с Ираном. Для этого правительство исламской республики должно в течение 48 часов предоставить детальное предложение по ядерной сделке, сообщил Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

«Если Иран представит проект предложения, США готовы встретиться в Женеве в пятницу, чтобы начать подробные переговоры и посмотреть, сможем ли мы заключить договор», — сказал собеседник издания.

По информации другого источника, на предстоящей встрече между США и Ираном могут обсудить промежуточное соглашение. В переговорах в Женеве 27 февраля примут участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал разработать план действий на случай его убийства и возможного кризиса в управлении страной во время военного конфликта с США. Он передал часть своих полномочий узкому кругу доверенных лиц.