Смертельная пощечина. Верховный лидер Ирана ответил на угрозы Трампа

Хаменеи предупредил Трампа, что даже самая сильная армия может проиграть

Даже самая мощная армия может получить такую пощечину, от которой уже не оправится. Так верховный лидер Ирана Али Хаменеи отреагировал на угрозы со стороны США в эфире телеканала IRIB .

«Иногда самая сильная армия в мире может получить такую пощечину, что не встанет с места. [Американцы] постоянно говорят об отправке корабля в сторону Ирана. Конечно, флот — опасная вещь, однако страшнее него — то оружие, которое может низвергнуть этот корабль на дно морское», — сказал он.

Хаменеи подчеркнул, что у американского лидера Дональда Трампа не получится уничтожить Иран.

Ранее сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм сказал, что глава Белого дома намерен в ближайшие недели принять конечное решение по поводу ядерной программы Ирана.