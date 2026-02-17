Смертельная пощечина. Верховный лидер Ирана ответил на угрозы Трампа

Хаменеи предупредил Трампа, что даже самая сильная армия может проиграть

Фото: РИА «Новости»

Даже самая мощная армия может получить такую пощечину, от которой уже не оправится. Так верховный лидер Ирана Али Хаменеи отреагировал на угрозы со стороны США в эфире телеканала IRIB.

«Иногда самая сильная армия в мире может получить такую пощечину, что не встанет с места. [Американцы] постоянно говорят об отправке корабля в сторону Ирана. Конечно, флот — опасная вещь, однако страшнее него — то оружие, которое может низвергнуть этот корабль на дно морское», — сказал он.

Хаменеи подчеркнул, что у американского лидера Дональда Трампа не получится уничтожить Иран.

Ранее сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм сказал, что глава Белого дома намерен в ближайшие недели принять конечное решение по поводу ядерной программы Ирана.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте