США начали понимать позицию России по Украине

Соединенные Штаты стали лучше понимать позицию России по Украине после того, как впервые за три года началась серия переговоров. Об этом в интервью порталу The Free Press заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Я бы сказал, что мы вникли в позицию России. Теперь мы ее лучше понимаем, так как мы по-настоящему поговорили после трех лет молчания», — сказал он.

Рубио объяснил, что в США пытаются понять, насколько не совпадают позиции конфликтующих стран, не исключая, что они могут оказаться слишком непримиримыми. Если в переговорах по Украине не будет наблюдаться прогресса, то Белый дом может переключиться на другие приоритеты.

Он добавил, что в США будут этим заниматься до тех пор, пока наблюдается реальный путь продвижения вперед. Однако возможность заключения сделки зависит только от России и Украины.

Вице-президент Джей Ди Вэнс ранее заявил, что США подготовили четкий план по разрешению украинского конфликта. Если Россия и Украина не согласятся с ним, то американская сторона выйдет из переговорного процесса.