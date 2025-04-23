США начали понимать позицию России по Украине
Рубио: США впервые за три года услышали мнение России по Украине
Соединенные Штаты стали лучше понимать позицию России по Украине после того, как впервые за три года началась серия переговоров. Об этом в интервью порталу The Free Press заявил госсекретарь США Марко Рубио.
«Я бы сказал, что мы вникли в позицию России. Теперь мы ее лучше понимаем, так как мы по-настоящему поговорили после трех лет молчания», — сказал он.
Рубио объяснил, что в США пытаются понять, насколько не совпадают позиции конфликтующих стран, не исключая, что они могут оказаться слишком непримиримыми. Если в переговорах по Украине не будет наблюдаться прогресса, то Белый дом может переключиться на другие приоритеты.
Он добавил, что в США будут этим заниматься до тех пор, пока наблюдается реальный путь продвижения вперед. Однако возможность заключения сделки зависит только от России и Украины.
Вице-президент Джей Ди Вэнс ранее заявил, что США подготовили четкий план по разрешению украинского конфликта. Если Россия и Украина не согласятся с ним, то американская сторона выйдет из переговорного процесса.