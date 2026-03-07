США начали обсуждать с Украиной «небесную крепость» на Ближнем Востоке

США и страны Персидского залива разрабатывают вместе с Украиной план создания аналога системы акустического обнаружения, известной как «Небесная крепость». Об этом сообщила газета Financial Times .

Система предназначается для противодействия дронам. Американская сторона ведет переговоры как на частном, так и на военном и правительственном уровнях. Белый дом пытается выяснить, как украинские технологии можно адаптировать для использования на Ближнем Востоке.

Источник издания рассказал, что США передали руководству Украины «очень конкретные запросы».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский согласился направить на американские базы на Ближнем Востоке специалистов, имеющих опыт противодействия беспилотникам Shahed. По данным Reuters, они начнут защищать объекты в ближайшее время.

Какие именно подразделения будут участвовать в этой миссии, издание не уточнило.