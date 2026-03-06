Украина направит своих военных защищать базы США на Ближнем Востоке

В ближайшие дни украинцы начнут участвовать в защите баз на Ближнем Востоке. Такие данные со ссылкой на источник опубликовало Reuters .

«По словам источника, знакомого с ситуацией, США запросили помощь в защите своих баз и солдат в некоторых странах региона, и Зеленский дал соответствующее указание своим военным», — утверждает агентство.

Украинский президент поручил выделить средства и подготовить профильных экспертов. Но какие именно подразделения будут участвовать и какие задачи будут выполнять украинские представители, пока не уточняется. Детали миссии не разглашаются.

Ранее Зеленский предложил странам Ближнего Востока, где обострилась ситуация на фоне операций США и Израиля против Ирана, использовать украинские перехватчики дронов. Американский президент Дональд Трамп заявил, что готов принять помощь любой страны для защиты от иранских беспилотников.