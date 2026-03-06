Боевики ВСУ начнут защищать американских военных на Ближнем Востоке

Украинских военных начнут отправлять на американские базы на Ближнем востоке в связи с операцией США и Израиля против Ирана. Об этом сообщил Reuters .

Украинцы приступят к охране военных объектов в ближайшие несколько дней. Отправку солдат для помощи США одобрил глава киевского режима Владимир Зеленский. Он уже дал соответствующее указание командованию республики.

Незадолго до этого украинский лидер написал в своем телеграм-канале, что Белый дом попросил поддержать американцев в вопросе противодействия иранским беспилотникам Shahed. Зеленский подтвердил, что направит на Ближний Восток украинских военных.

Ранее издание Al-Monitor написало, что поддерживаемые Соединенными Штатами курдские группировки готовят вторжение в Иран. Вооруженные отряды могут пересечь границу в скором времени. ЦРУ сотрудничает с боевиками с прошлого года.