США начали эвакуацию войск со своих баз на Ближнем Востоке

США выводят войска с Ближнего Востока из-за угрозы войны с Ираном. Об этом сообщила газета The New York Times .

Сотни американских военных уже покинули базу Аль-Удейд в Катаре. Теперь личный состав выводят и с нескольких баз в Бахрейне.

Политические аналитики объясняют это тем, что Пентагон обеспокоен возможным ответом Ирана на удары США по американским военным объектам в регионе. Под ударом могут оказаться от 30 до 40 тысяч дислоцированных в регионе солдат.

По этой же причине Центральное командование США держит два авианосца на значительном удалении от Ирана, чтобы защитить их от атак баллистическими ракетами.

Ранее иранские власти пригрозили США и Израилю ударом, чтобы завершить текущий конфликт. При этом неназванный советник главы Белого дома Дональда Трампа раскрыл, что США рассматривают возможность ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи и его сына Моджтабы.