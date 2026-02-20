Иран пригрозил Израилю и США расправой для завершения конфликта

Иранские власти пригрозили США и Израилю ударом, чтобы завершить текущий конфликт. Об этом написало агентство Associated Press .

«Иран пришел к выводу, что единственным способом остановить текущий цикл войны является нанесение удара и причинение значительного ущерба США и Израилю, даже если это обойдется Тегерану очень дорого», — сообщило агентство.

Решение об ударе по Ирану Соединенные Штаты примут после встречи американской и иранской делегаций 20 февраля. Если она окажется неудачной, то до атаки начнется обратный отсчет. В Турции заявили, что США стоит прекратить наращивать военный контингент в регионе.

Иран на переговорах заявил, что готов приостановить производство ядерных материалов на 10 лет, но не отказываться от него полностью. Исламская Республика рассматривает обогащение урана как свое неотъемлемое право.