Президент Украины Владимир Зеленский ощущает усиливающееся давление со стороны США. Вашингтон требует от него согласиться на значительные территориальные уступки и другие компромиссы в мирном плане, предложенном президентом Дональдом Трампом, сообщили Axios два украинских чиновника.

По информации издания, переговоры касаются двух ключевых моментов: требования России о полном выводе украинских войск с Донбасса, включая территории, не контролируемые Россией, и гарантий безопасности для Украины от США.

После визита спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера в Москву условия мирного плана для Украины ухудшились. В новой версии документа ужесточились требования к территориям и контролю над Запорожской АЭС. При этом ключевые вопросы о гарантиях безопасности остались без ответа.

«Есть важные вопросы, связанные с территорией, которые необходимо обсудить более подробно: кто что контролирует, кто где остается, кто отводит войска, и, если Украина отведет войска от линии соприкосновения, как гарантировать, что Россия сделает то же самое и [не продолжит] боевые действия», — сказал один из украинских чиновников.

Источники Axios утверждают, что Уиткофф и Кушнер ожидали, что Зеленский согласится на новый план во время телефонного разговора. По словам украинских собеседников, некоторые документы по этому плану президент Украины получил за час до беседы, поэтому не успел с ними ознакомиться. Другие документы Киев получил днем ранее.

Ранее читатели японского Yahoo News Japan осудили позицию украинского президента по поводу мирного плана США. В комментариях они предложили способы привлечь киевских чиновников к урегулированию конфликта.

Немецкий политолог Патрик Бааб в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил, что Зеленский оказался в настолько опасной ситуации, что может попытаться тайно покинуть страну с помощью иностранного спецназа.