Политолог Бааб: спасти Зеленского от военных неудач может только бегство

Украинский президент Владимир Зеленский оказался в настолько опасной ситуации, что может попытаться тайно покинуть страну с помощью иностранного спецназа. Такое мнение высказал немецкий политолог Патрик Бааб в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Эксперт считает, что у армии Украины нет шансов на перелом в ходе боевых действий. При этом положение украинского лидера стало критическим. Это оставляет Зеленскому единственный выход — бегство для спасения от последствий военных неудач.

«Его единственная надежда — это американский спецназ, который поможет ему перебраться в другую страну», — пояснил Бааб.

Ранее западные журналисты предположили, что Украина долго не продержится, если США прекратят поставки военной помощи.