«Надо кинуть им конфетку». Японцы разгадали простую формулу мира Зеленского: не суверенитет, а сумма на счете
Читатели Yahoo предложили дать Зеленскому денег, чтобы он согласился на мир
Читатели японского издания Yahoo News Japan раскритиковали отношение украинского президента Владимира Зеленского к мирному плану США. В комментариях под материалом они выдвинули предположение, как заинтересовать киевских коррупционеров в завершении конфликта.
Авторы материала отметили недовольство главы Белого дома Дональда Трампа тем фактом, что Зеленский не удосужился ознакомиться с американским мирным планом и тем, что он не принимает активного участия в обсуждении пунктов. Очередной этап американо-украинских переговоров не привел к явному прорыву: Зеленский встал в позу и заявил, что Украина «заслуживает достойного мира», и дальнейшие переговоры будут идти в этом направлении.
Читатели Yahoo отметили, что Зеленскому для достижения мира нужно «начать с малого — прочитать мирный план».
«Я в шоке, что он до сих пор этого не сделал. Немыслимо, чтобы руководитель государства так вел себя. Понимаю, почему Дональд Трамп разочарован», — написал комментатор.
Другой предположил, что Зеленский больше заинтересован не в завершении конфликта, а в том, чтобы остаться на посту президента. Еще один читатель отметил, что Россия не пойдет на мирное урегулирование, если Украина не откажется от притязаний на Донбасс и планов на вступление в НАТО.
«Поэтому Дональд Трамп разочарован. Он так близок к осуществлению своей мечты и, полагаю, думает, что сейчас не время быть мелочным. Но для Зеленского отказ от Донбасса равносилен полной капитуляции. <…> Конфликт будет тянуться. Плохая новость для мирного населения. Это не тот путь, который должен выбрать настоящий лидер», — заявил японец.
Еще один читатель отметил, что курс на вступление в НАТО для Украины задал экс-президент США Джо Байден — он «науськал» на это Зеленского, чем и развязал конфликт. И в итоге проиграли, вступив в сражение без шансов на победу, а теперь должны за это заплатить.
«Проблема для меня в другом. Сколько еще наша страна будет финансировать чужую драку? Экс-премьер Кисида слил туда триллионы иен. Новый премьер Санаэ Такаити одобрила помощь Украине в размере двух миллиардов иен. Когда это закончится?! Почему мы вообще платим за чужие ошибки?» — вопрошает читатель.
Пользователи также отметили, что европейские лидеры не отказались от иллюзии, что Украина может победить Россию, несмотря на утверждения экспертов, что это невозможно.
«Киевский режим заявляет, что не потерпит силового изменения статус-кво? Так надо было сразу им воздержаться от убийства собственных граждан и многочисленных провокаций», — отметил читатель.
Также комментаторы отметили коррупцию в правительстве Украины. Японцы считают, что украинские власти использовали конфликт как способ «набить карманы». Киев «привык к кормушке и не хочет отказываться от нее, согласившись на мирное урегулирование.
«Надо кинуть им конфетку, пообещать миллиарды на восстановление, с которых можно будет неплохо поживиться. Тогда точно согласятся, на любые условия, главное, денег дать побольше», — предложил читатель.