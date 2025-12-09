Читатели японского издания Yahoo News Japan раскритиковали отношение украинского президента Владимира Зеленского к мирному плану США. В комментариях под материалом они выдвинули предположение, как заинтересовать киевских коррупционеров в завершении конфликта.

Авторы материала отметили недовольство главы Белого дома Дональда Трампа тем фактом, что Зеленский не удосужился ознакомиться с американским мирным планом и тем, что он не принимает активного участия в обсуждении пунктов. Очередной этап американо-украинских переговоров не привел к явному прорыву: Зеленский встал в позу и заявил, что Украина «заслуживает достойного мира», и дальнейшие переговоры будут идти в этом направлении.

Читатели Yahoo отметили, что Зеленскому для достижения мира нужно «начать с малого — прочитать мирный план».

«Я в шоке, что он до сих пор этого не сделал. Немыслимо, чтобы руководитель государства так вел себя. Понимаю, почему Дональд Трамп разочарован», — написал комментатор.

Другой предположил, что Зеленский больше заинтересован не в завершении конфликта, а в том, чтобы остаться на посту президента. Еще один читатель отметил, что Россия не пойдет на мирное урегулирование, если Украина не откажется от притязаний на Донбасс и планов на вступление в НАТО.