США могут заработать 20 трлн долларов на импортных пошлинах в 2025 году

США могут заработать 20 триллионов долларов в 2025 году на таможенных пошлинах с импорта из других стран. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп, выступая перед журналистами в своем поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич. Запись опубликовали на YouTube-канале Белого дома.

«Мы считаем, что сможем выйти на уровень в 20 триллионов долларов. Это инвестиции в Соединенные Штаты, в том числе в производственные мощности и оборудование», — сказал он.

Так глава администрации США прокомментировал вопрос о применении импортных пошлин.

Также Трамп заявил, что Соединенные Штаты оставят себе нефть, конфискованную при захвате танкеров у берегов Венесуэлы, — это 1,9 миллиона баррелей.

Кроме того, Соединенные Штаты намерены построить до 25 новых боевых кораблей для своих военно-морских сил, способных нести ядерное оружие. Трамп объявил о начале работ над первыми двумя кораблями, после чего начнется строительство еще восьми единиц.