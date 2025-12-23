Трамп заявил, что США построят флот из 25 кораблей с ядерным оружием

Соединенные Штаты построят до 25 новых боевых кораблей для своих Военно-морских сил, способных нести ядерное оружие. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп во вторник, его выступление транслировал телеканал Fox News .

Трамп сообщил о начале работ над первыми двумя кораблями, после чего начнется строительство еще восьми единиц. Он уточнил, что окончательное число новых кораблей превысит два десятка.

«Мы очень быстро будем их производить, и довольно быстро у нас будет в общей сложности от 20 до 25 кораблей», — заявил американский президент.

Он добавил, что суда нового класса смогут нести ядерное оружие. Целью создания флота Трамп назвал обеспечение мира через военную силу.

«Мы просто хотим мира через силу и надеемся никогда не применять это оружие», — подчеркнул он.

Ранее на фоне обострения противостояния Соединенных Штатов и Венесуэлы военные двух стран стали глушить сигналы GPS в Карибском бассейне.