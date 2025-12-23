«Оставим нефть себе, корабли тоже»: США не вернут Венесуэле захваченные танкеры

Трамп заявил, что США оставят себе нефть с захваченных у Венесуэлы танкеров

США оставят себе нефть, конфискованную при захвате танкеров у берегов Венесуэлы. Об этом заявил президент Дональд Трамп на церемонии в Мар-а-Лаго, своей резиденции во Флориде. Запись опубликовали на YouTube-канале Белого дома.

Журналист спросил Трампа, как США намерены поступить с конфискованной нефтью. Он напомнил, что 10 декабря у берегов Венесуэлы был задержан танкер, и США изъяли 1,9 млн баррелей нефти.

«Мы ее оставим. <…> Возможно, мы продадим ее. Возможно, мы используем ее в стратегических резервах. Мы ее оставляем. Корабли тоже», — ответил президент.

Трамп пригрозил президенту Венесуэлы Николасу Мадуро на фоне обострения отношений между двумя странами из-за наркотрафика. Он сказал, что Мадуро может делать все, что пожелает, но если он будет действовать жестко, это станет в последний раз.

Президент также подтвердил, что США готовы атаковать не только Венесуэлу, но и другие страны, откуда поступают наркотики.

Ранее Соединенные Штаты нанесли новый удар по судну в Тихом океане в рамках операции по борьбе с наркотеррористами. Погиб «мужчина-наркотеррорист», американские военные не пострадали.