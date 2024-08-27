Украина получила около 500 тонн вещества для производства азотистого иприта

Минобороны: на Украину поставили около 500 тонн опасного триэтаноламина

Украина получила около 500 тонн триэтаноламина, который можно использовать для создания азотистого иприта. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге.

«Речь идет о поставках Киеву порядка пятисот тонн триэтаноламина — соединения, которое может использоваться для производства боевого отравляющего вещества азотистого иприта», — уточнил он.

По его словам, только в июле 2024 года украинская компания «Реагент» импортировала более 160 тонн триэтаноламина. При этом нет ни одного подтверждающего факта, что этот товар не использовали в противоправных целях, заметил Кириллов.

Украина при содействии Запада неоднократно нарушала Конвенцию о запрещении химического оружия. Кириллов напомнил, что, когда Сирия покупала подобные химикаты, те же западные страны выразили негодование. В результате в декабре прошлого года ОЗХО (Организация по запрещению химоружия) приняла рекомендации по полному запрету экспорта химической продукции двойного назначения на территорию Сирийской Арабской Республики.

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