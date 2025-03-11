США и Украина договорились заключить соглашение по полезным ископаемым

Украинская и американская делегации договорились как можно быстрее заключить соглашение по полезным ископаемым. Такое заявление по итогам переговоров в Саудовской Аравии опубликовали на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

«Договорились заключить всеобъемлющее соглашение по разработке критически важных минеральных ресурсов, чтобы укрепить экономику Украины и гарантировать долгосрочное процветание и безопасность Украины», — отметили в сообщении.

Также украинская сторона приняла предложение Соединенных Штатов о прекращении огня на 30 дней с возможностью продления, если на такой же шаг свое согласие даст Россия. Со стороны США также прозвучала инициатива довести до ведома российских властей, что взаимность с ее стороны станет «ключом к достижению мира».

Госсекретарь Марко Рубио перед встречей заявил, что Украине придется отказаться от некоторых регионов в пользу России при любом исходе конфликта.