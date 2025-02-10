«США и НАТО проиграют». Трампу предрекли поражение в конфликте на Украине

Чтобы заключить мирное соглашение, президенту США Дональду Трампу необходимо признать свое поражение в конфликте на Украине. Об этом в соцсети Х написал профессор Хельсинского университета Туомас Малинен.
«Заключение мира почти всегда требует признания поражения. Теперь это ждет вас. При любом из неядерных вариантов развития событий США и НАТО проиграют войну на Украине», — отметил профессор.
Малинен пояснил, что единственный вопрос в том, как далеко зайдет Трамп, прежде чем поймет неизбежность поражения.
Трамп снова заявил о наличии плана по завершению конфликта на Украине и призвал своего помощника по нацбезопасности организовать встречи по этой теме. Американский лидер заявил, что хочет «покончить с этим чертовым безумием».
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