«США и НАТО проиграют». Трампу предрекли поражение в конфликте на Украине

Чтобы заключить мирное соглашение, президенту США Дональду Трампу необходимо признать свое поражение в конфликте на Украине. Об этом в соцсети Х написал профессор Хельсинского университета Туомас Малинен.

«Заключение мира почти всегда требует признания поражения. Теперь это ждет вас. При любом из неядерных вариантов развития событий США и НАТО проиграют войну на Украине», — отметил профессор.

Малинен пояснил, что единственный вопрос в том, как далеко зайдет Трамп, прежде чем поймет неизбежность поражения.

Трамп снова заявил о наличии плана по завершению конфликта на Украине и призвал своего помощника по нацбезопасности организовать встречи по этой теме. Американский лидер заявил, что хочет «покончить с этим чертовым безумием».