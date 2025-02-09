Трамп поручил помощнику организовать встречи по Украине

NYP: Трамп призвал помощника Уолтца организовать встречи по Украине

Anna Rose Layden - Pool via CNP/Consolidated News Photos
Фото: Anna Rose Layden - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп снова заявил о наличии плана по завершению конфликта на Украине и призвал своего помощника по нацбезопасности Майка Уолтца организовать встречи по этой теме. Об этом американский лидер сообщил газете New York Post.

«Надеюсь, это будет быстро. <…> Я хочу покончить с этим чертовым безумием», — подчеркнул Трамп.

Интервью прошло на борту Air Force One вечером 7 февраля. К беседе присоединился Уолтц, к которому Трамп обратился со словами: «Давайте организовывать эти встречи, они хотят встретиться».

В этом же интервью президента США заявил о состоявшейся телефонной беседе с российским коллегой Владимиром Путиным.

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