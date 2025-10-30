США и Китай будут работать вместе по урегулированию украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп сообщил, что готов сотрудничать с председателем КНР Си Цзиньпином для разрешения конфликта на Украине. Такое заявление американский лидер сделал на борту самолета после переговоров с китайским коллегой.

«Мы (с лидером КНР — прим. ред.) будем работать вместе, чтобы попытаться разрешить войну России с Украиной», — процитировало Трампа РИА «Новости».

Трамп оценил свои переговоры с лидером КНР на 12 баллов из 10 возможных. По его мнению, это была очень дружеская встреча.

Встреча двух лидеров прошла 30 октября. Си Цзиньпин призвал к постепенному развитию отношений между Китаем и США. Он также подчеркнул, что стороны достигли определенного согласия по основным торгово-экономическим вопросам. В свою очередь, Трамп выразил уверенность в успешном исходе переговоров.

Трамп заговорил о торговой сделке между КНР и США после встречи с Си Цзиньпином. Он назвал китайского председателя великим лидером великой страны.