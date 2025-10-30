Трамп заговорил о торговой сделке между КНР и США после встречи с Си
По итогам саммита США и Китая «может быть подписана торговая сделка». Об этом после приветственного рукопожатия заявил американский лидер Дональд Трамп, передал CNN.
Переговоры президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина проходят на авиабазе Кимхэ в Пусане. Это первая встреча лидеров с 2019 года.
Одной из главных тем станет вопрос редкоземельных материалов, Пекин в октябре усилил ограничения на их экспорт.
«Си Цзиньпин — великий лидер великой страны, и, я думаю, у нас будут фантастические отношения на долгое время вперед», — заявил Трамп в приветственной речи.
Си Цзиньпин отметил, что США и Китай должны «сохранять верный курс» и двигаться вперед.
«Пекин и Вашингтон не всегда сходятся во взглядах, но это нормально», — подчеркнул Си.
Встреча началась строго по регламенту в 11:00 по местному времени (05:00 по московскому). Трамп выразил уверенность, что его встреча с Си будет очень успешной.