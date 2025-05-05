США и Израиль нанесли удары по Йемену

Al Masirah: ВВС США и Израиля атаковали порт и город Ходейда

США и Израиль совершили атаку на портовый город Ходейда на западе Йемена, находящегося под контролем хуситского движения «Ансар Аллах». Об этом сообщил телеканал Al Masirah.

«Американо-израильские агрессоры нанесли шесть авиаударов по порту Ходейда», — отметили в материале.

Военно-воздушные силы США и Израиля обстреляли цементный завод в Эль-Ходейде. Кроме того, под ударами оказались город и округ Бажель. По данным Минздрава хуситов, при атаке по провинции Эль-Ходейда пострадали более 20 человек

Телеканал Al Arabiya сообщил, что ВВС США якобы не участвовали в израильской операции против хуситов в Йемене.

Ранее выпущенная из Йемена ракета рухнула на территории главного аэропорта Израиля. В связи с этим воздушная гавань не работала в течении 30 минут.

Из-за упавших фрагментов снарядов ранения получили шесть человек. Министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал, что ЦАХАЛ ответит на удар.