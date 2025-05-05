Хуситы заявили о намерении установить полную воздушную блокаду Израиля

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) путем атак на аэропорт имени Бен-Гуриона намерено установить полную воздушную блокаду Израиля. Об этом в эфире телеканала Al Masirah заявил представитель группировки Яхья Сариа.

По его словам, вооруженные силы группировки заявили о готовности работать до установления воздушной блокады израильского противника.

«Речь о нанесении ударов по аэропортам, в первую очередь по аэропорту Лод в Израиле, известному как аэропорт Бен-Гурион», — заявил Сариа.

Уточняется, что такое решение хуситов стало «ответом на действия еврейского государства в секторе Газа и эскалацию со стороны Израиля».

«Вооруженные силы Йемена призвали международные авиакомпании принять заявление во внимание, чтобы обеспечить безопасность самолетов и пассажиров», — предупредили журналисты.

Ранее из-за упавшей в аэропорту Тель-Авива ракеты пострадали шесть человек.