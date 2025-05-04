Из-за упавшей в аэропорту Тель-Авива ракеты пострадали шесть человек

Times of Israel: упавшие обломки ракет ранили 6 человек в аэропорту Тель-Авива

Йеменские хуситы выпустили ракету по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Из-за упавших фрагментов снарядов пострадали шесть человек, сообщила газета The Times of Israel .

Пострадавших доставили в больницу. Пятеро из них получили легкие травмы.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац прокомментировал атаку на воздушную гавань. Он пообещал, что ЦАХАЛ ответит на удар, сообщила пресс-служба ведомства.

«Кто причиняет нам вред — заплатит за это семикратно», — подчеркнул министр.

По данным RT, аэропорт временно закрыли. В ЦАХАЛ подтвердили, что системы ПВО предприняли несколько попыток перехвата ракеты, в стране сработали сирены воздушной опасности.