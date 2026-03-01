США и Израиль атаковали офис гостелерадиокомпании в Тегеране

США и Израиль ударили по зданию иранской гостелерадиокомпании в Тегеране. Об этом сообщило местное агентство Fars.

«Часть офиса иранской гостелерадиокомпании Ирана подверглась удару со стороны США и Израиля», — заявили журналисты.

Авторы агентства также уточнили, что число жертв американо-израильского удара по начальной школе на юге Ирана возросло до 165 человек. Тела извлекли из-под завалов.

Американские и израильские военные разбомбили также больницу Ганди в центре Тегерана. В нескольких районах города прогремели взрывы, сообщило агентство Tasnim.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛ передала, что в ходе военной операции была уничтожена вся правящая верхушка Ирана.