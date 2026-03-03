США и Израиль атаковали аэропорт в Тегеране

ВС США и Израиля нанесли удары по территории аэропорта Мехрабад в Тегеране. Об этом сообщило агентство NourNews .

По информации издания, под огонь также попали районы Махаллати и Хакимия. Под ударом оказалась и площадь Энкалаб. О возможных жертвах или пострадавших к настоящему моменту не известно.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Бакаи ранее заявил, что в случае присоединения стран Евросоюза к военной операции США и Израиля Тегеран будет расценивать это как прямой акт войны. По его словам, любые подобные сочтут содействием агрессии против Исламской Республики.

По данным The New York Times, Индия может вернуться к поставкам нефти из России из-за военной операции США и Израиля на Ближнем Востоке.