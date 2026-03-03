США вырыли себе яму? Как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на поведение Индии

NYT: Индия может вернуться к закупкам российской нефти из-за ситуации в Иране

Индия может вернуться к поставкам нефти из России из-за военной операции США и Израиля на Ближнем Востоке. Об этом сообщило The New York Times .

В последние месяцы страна закупала больше сырья у Саудовской Аравии и Ирака — из-за 25%-ных пошлин, которые ввело правительство США.

Однако сейчас из-за эскалации на Ближнем Востоке Иран перекрыл Ормузский пролив. Как следствие, в ближайшее время ожидается подорожание перевозок и страхования — и в конечном счете рост цен на нефть из региона.

Ранее на фоне обострения ситуации на биржевых торгах выросли котировки российских нефтяных компаний. В среднем акции подорожали на 3-4%, а больше всего выросли в цене ценные бумаги «Газпром нефти» — почти на 5%.