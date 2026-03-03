Иран пригрозил Европе войной в случае поддержки США

Если страны Евросоюза решат присоединиться к военной операции США и Израиля против Ирана, их действия будут рассматриваться Исламской Республикой как акт войны. Об этом на брифинге заявил представитель иранского МИД Эсмаил Бакаи, его процитировало Gulf News .

Дипломат уточнил, что любое подобное действие против Ирана расценят как пособничество агрессорам.

«Это было бы актом войны», — подчеркнул он.

Ранее корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев прокомментировал фотографию, на которой американский президент Дональд Трамп кричит на министра войны Пита Хегсета.

Журналист предположил, что военная операция США обернулась для Белого дома проблемами. По его словам, руководство страны просчиталось, когда поставило на атаки с воздуха. При этом к наземному вторжению на территорию Исламской Республики американцы не готовы.