США и Иран близки к подписанию меморандума о завершении конфликта

Axios: США и Иран подпишут соглашение о мире в ближайшие 48 часов

США и Иран могут подписать одностраничный меморандум о завершении конфликта в ближайшее время. Об этом сообщило издание Axios .

«США ожидают ответа Ирана по нескольким ключевым пунктам в течение следующих 48 часов. Пока ничего не согласовано, но, по словам источников, это самый близкий к соглашению момент с начала войны», — пояснили авторы.

По данным журналистов, решение руководства США приостановить операцию «Проект Свобода»в Ормузском проливе связано с прогрессом на переговорах.

В основе документа лежит американский план из 14 пунктов. Он предполагает остановку боевых действий в регионе и начало 30-дневного раунда переговоров.

Обсуждать будут три темы: судоходство в Ормузском проливе, ядерную программу Ирана и возможное снятие санкций США.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что операция «Эпическая ярость» против Ирана завершена.