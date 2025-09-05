США и Европа обсуждают буферную зону на Украине без участия войск НАТО

NBC: США и Европа обсуждают буферную зону на Украине с военными не из стран НАТО

США могут сыграть ключевую роль в обеспечении работы возможной буферной зоны в случае урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщил NBC News со ссылкой на источники.

По информации телеканала, идея обсуждается представителями ряда стран, поддерживающих Киев, включая США. Рассматривается создание крупной демилитаризованной территории с неустановленными пока границами. Американская сторона могла бы обеспечить наблюдение при помощи дронов, спутников и других средств разведки.

При этом в самой зоне могут присутствовать военные из государств, не входящих в НАТО, например Бангладеш или Саудовской Аравии. Размещение американских военных на территории Украины не планируется.

NBC отмечает, что в качестве альтернативы Киев может заключить ряд двусторонних соглашений с союзниками для получения гарантий безопасности без прямого вовлечения альянса.

Ранее сообщалось, что США свернут программы военной помощи для соседних с Россией стран Европы.