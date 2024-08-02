Володин указал на вину США в беспорядках в Венесуэле

За беспорядками в Венесуэле стоят США, которые пытаются руками «прикормленной оппозиции» расшатать обстановку в южноамериканской стране. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что действующие власти страны во главе с Николасом Мадуро стремились к диалогу и компромиссу, в том числе с США, которые обещали отменить санкции в случае допуска оппозиции на выборы.

«Выборы прошли на этих условиях. Однако не с тем результатом, которого хотели в Вашингтоне. Результат известен — в Каракасе беспорядки и попытки дестабилизировать внутреннюю обстановку руками прикормленной Белым домом оппозиции. Штаты поступают так только потому, что их ставленник проиграл», — написал Володин.

Спикер Госдумы добавил, что в Венесуэле должны понимать, что США стремятся лишь к расширению влияния и сохранении гегемонии.

«Двойные стандарты, провокации, ложь и достижение целей чужими руками, в том числе вмешательство в дела суверенных государств стали неотъемлемыми методами политики США», — заключил он.

Ранее США призвали признать оппозиционера победителем на выборах в Венесуэле.