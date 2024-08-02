Политолог Дудаков: Запад не может повлиять на свержение Мадуро

Западу совместно с региональными игроками вряд ли удастся добиться смены власти в Венесуэле. США не могут повлиять на свержение Николаса Мадуро, сообщил американист, политолог Малек Дудаков газете «Взгляд».

По словам эксперта, в 2019 году уже была организована скоординированная атака на Мадуро со стороны США, Евросоюза и большинства стран Латинской Америки. Если он удержался пять лет назад, то удержится и сейчас, подчеркнул Дудаков.

Отмечается, что ранее США официально признали победу оппозиции на президентских выборах в Венесуэле.

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