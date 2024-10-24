США и Британия ударили по аэропорту на западе Йемена

Военные США и Великобритания атаковали йеменский город Ходейда, который находится под контролем хуситов — шиитского движения «Ансар Аллах». Об этом сообщил телеканал Al Masirah .

По данным канала, по территории международного аэропорта Ходейды, который не функционирует с 2015 года, нанесли несколько ударов. Хуситы могут использовать его как объект военного назначения.

Атаку произвели после интенсивных полетов американских и британских истребителей в воздушном пространстве провинции Ходейда, где также находится взлетно-посадочная полоса для военных самолетом.

О последствиях обстрела, возможных жертвах и пострадавших информации пока еще не поступало.

До этого в сентябре хуситы нанесли ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион в момент прибытия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Ранее бойцы йеменского движения «Ансар Аллах» атаковали три эсминца США, идущие по Красному морю на помощь Израилю.