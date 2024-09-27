Хуситы заявили о массированном ударе по военным кораблям США

Йеменское движение «Ансар Аллах» нанесло удар по трем эсминцам США, зашедшим в Красное море и идущих на помощь Израилю. Об этом сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в своем Telegram-канале .

Он подчеркнул, что американские корабли атаковали 23 баллистические и крылатые ракеты, а также большое количество ударных беспилотников. По его словам, все снаряды достигли своей цели.

«Это была совместная операция военно-морских сил, операторов беспилотных летательных аппаратов и ракетных войск», — написал Сариа.

Представитель хуситов добавил, что это крупнейшая военно-морская операция Вооруженных сил Йемена в поддержку палестинского движения ХАМАС и оказавшегося под бомбежкой Израиля Ливана.

Сегодня же силы йеменского движения «Ансар Аллах» запустили по Тель-Авиву модернизированную баллистическую ракету «Палестина -2». По данным СМИ Израиля, ракетную атаку со стороны Йемена отразили, но в давке за места в убежищах пострадали 17 человек.