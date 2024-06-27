Хуситы ударили по израильскому судну гиперзвуковой ракетой

Йеменские хуситы нанесли удар по израильскому судну MSC SARAH V в Аравийском море. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на военного представителя движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

«Вооруженные силы Йемена впервые использовали гиперзвуковую ракету собственного производства», — отметил он.

По его словам, эта высокоточная ракета способна поражать цели на больших расстояниях. Однако радиус ее действия и другие характеристики он не привел. Также военный не предоставил информации о последствиях атаки.

Ранее Иран передал хуситам технологию производства противокорабельной ракеты. Дальность ее действия составляет от 1800 до 2000 километров.