США допустили правки в мирном плане по просьбе Украины
Администрация США согласилась рассмотреть часть изменений к проекту мирного соглашения после просьбы украинской стороны. Об этом сообщила газета The Washington Post.
По информации источника, глава киевского режима Владимир Зеленский запросил определенные корректировки документа, на что представители министра армии Дэна Дриксколла дали согласие.
При этом в офисе Зеленского пока нет понимания, какие конкретно пункты плана в Белом доме готовы переписать.
Неназванные чиновники заявили, что изначально мирный план подпишут Дональд Трамп и Зеленский, а затем его предоставят России.
Авторы статьи добавили, что США поменяли тактику на «хорошего и плохого полицейского». Команда Стива Уиткоффа в основном оказывает на Украину давление, тогда как Дрисколл показывает готовность к доработке документа.
Зеленский ранее выступил с видеообращением к украинцам и предупредил об одном из самых сложных моментов в истории страны. СМИ сообщали, что США потребовали от Украины подписать мирный план до 27 ноября.