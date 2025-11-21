США допустили правки в мирном плане по просьбе Украины

Администрация США согласилась рассмотреть часть изменений к проекту мирного соглашения после просьбы украинской стороны. Об этом сообщила газета The Washington Post .

По информации источника, глава киевского режима Владимир Зеленский запросил определенные корректировки документа, на что представители министра армии Дэна Дриксколла дали согласие.

При этом в офисе Зеленского пока нет понимания, какие конкретно пункты плана в Белом доме готовы переписать.

Неназванные чиновники заявили, что изначально мирный план подпишут Дональд Трамп и Зеленский, а затем его предоставят России.

Авторы статьи добавили, что США поменяли тактику на «хорошего и плохого полицейского». Команда Стива Уиткоффа в основном оказывает на Украину давление, тогда как Дрисколл показывает готовность к доработке документа.

Зеленский ранее выступил с видеообращением к украинцам и предупредил об одном из самых сложных моментов в истории страны. СМИ сообщали, что США потребовали от Украины подписать мирный план до 27 ноября.