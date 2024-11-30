Германия установила личности двух подозреваемых в подрыве «Северных потоков»

Генеральная прокуратура Германии установила личности двух подозреваемых в подрывах газопроводов «Северный поток». Об этом сообщил немецкий генпрокурор Йенс Роммель в интервью журналу Der Spiegel .

По его словам, надзорный орган продвинулся в расследовании — это «успех, на который в начале не рассчитывали». Однако еще многое предстоит сделать.

«Личность других участников, мотивация преступления и, в частности, вопрос о возможной государственной вовлеченности в операцию являются предметом продолжающегося расследования», — подчеркнул Роммель.

Западные журналисты со ссылкой на гидролокационные снимки ранее заявили, что на четырех нитках «Северного потока» установили минимум шесть бомб.

Взрывы на СП произошли осенью 2022 года. Дания, Швеция и Германия не исключили, что случившееся было целенаправленной диверсией. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG заявил о беспрецедентных разрушениях.