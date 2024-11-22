Финансист из США Стивен Линч выступил с предложением выкупить пострадавший при диверсии российский магистральный газопровод «Северный поток — 2». Об этом сообщила The Wall Street Journal .

По данным издания, Линч уже запросил у американского Минфина лицензию на участие в торгах, если «Северный поток — 2» выставят на аукцион в рамках процедуры банкротства,

Получение такого разрешения могло позволить финансисту вести переговоры о покупке «СП-2» с лицами, попавшими под санкции США.

Сейчас Линч пытается убедить чиновников, что покупка газопровода может стать рычагом давления в любых переговорах с Россией по украинскому конфликту, а также послужит другим долгосрочным интересам Штатов.

«Это уникальная возможность для Америки и Европы контролировать поставки энергии в Европу до конца эры ископаемого топлива, — указал бизнесмен.