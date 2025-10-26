США быстро узнали об испытаниях ракеты «Буревестник» с ядерной установкой

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что до американских коллег уже успели донести информацию об успешных испытаниях новой ракеты «Буревестник» с ядерной установкой. Подробности о переговорах в США он опубликовал в Telegram-канале .

«Мы также уже успели донести до американских коллег информацию о встрече президента Путина с Генштабом, <…> где президенту было доложено о том, что пять тысяч военнослужащих Украины окружены в районе Купянска, 5,5 тысячи — в районе Красноармейска, и об успешных испытаниях ракеты абсолютно нового класса „Буревестник“ с ядерной установкой», — заявил глава РФПИ.

Также Дмитриев отметил, что российская делегация третий день доносит позицию президента о бессмысленности давления на Россию, а решение конфликта на Украине возможно только при искоренении его первопричины.

Он добавил, что Россия настроена на конструктивный диалог, несмотря на попытки сорвать переговоры с США путем дезинформации.