Закрытость суда над Гершковичем объяснили в Кремле

Закрытый формат судебного процесса над американским журналистом Эваном Гершковичем связан с чувствительной сферой — обвинением в шпионаже. Об этом на брифинге сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Как вам известно, там обвинение в шпионаже, а это весьма чувствительная сфера. Суд избрал закрытый режим. Поэтому давать комментарии, пока идет суд, мы не можем», — заявил он.

Ранее стало известно, что государственное обвинение запросило для Гершковича 18 лет колонии по делу о шпионаже. По версии следствия, в марте 2023 года он по заданию кураторов из ЦРУ собирал секретные данные о работе «Уралвагонзавода» в Свердловской области.

Заседание по делу Гершковича проходит в пятницу, 19 июля, в Свердловском областном суде. Окончательный вердикт журналисту The Wall Street Journal вынесут примерно в 15:00 по московскому времени