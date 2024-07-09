США без объяснения причин сняли санкции с двух россиян

Минфин США исключил из санкционного списка граждан России Панферова и Цареву

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Минфин США вывел из-под санкций двух граждан России. Информацию об изменениях в санкционных списках разместили на сайте американского ведомства.

Согласно документу, санкции сняли с Алексея Панферова и Марины Царевой. Панферова включили в списки в марте 2022 года, предположительно из-за того, что он ранее занимал должность заместителя председателя правления Совкомбанка.

Цареву подвергли санкциям в августе 2018 года, ограничения были связаны с киберпреступностью. Минфин США не пояснил причины вывода из-под санкций двух физлиц с российским гражданством.

Видеохостинг YouTube заблокировал канал певицы Полины Гагариной. В конце июня Евросоюз внес артистку в санкционные списки.

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