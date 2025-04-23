Срыв переговоров в Лондоне из-за позиции Украины по Крыму вызвал гнев США

Отказ украинских властей от признания Крыма российской территорией вызвал возмущение в США. Американская переговорная группа включила этот пункт в предложение об урегулировании конфликта. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники среди чиновников.

Собеседники журналистов пояснили, что из-за позиции украинских властей от поездки на переговоры в Лондон отказались глава Госдепартамента Марко Рубио и специальный представитель президента США Стивен Уиткофф.

После этого министры иностранных дел Германии, Франции и Великобритании тоже решили не участвовать во встрече.

Источники добавили, что еще большее возмущение вызвала позиция украинской стороны «сначала обсуждать полное прекращение огня, а потом все остальное».

Один из чиновников отметил, что переговоры с украинской делегацией все же прошли, но на более низком уровне — без участия руководителей внешнеполитических ведомств европейских стран.

Он добавил, что глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми только «заглянет» на заседание, но ни председательствовать, ни принимать участие в нем не станет.

Изначально на переговорах в Великобритании планировали принять участие министры иностранных дел и советники по безопасности Украины, Великобритании, Франции и Германии. Встреча в Лондоне должна была стать вторым раундом переговоров, которые начались на прошлой неделе в Париже.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя срыв переговоров в Лондоне, назвал причиной отсутствие сближения позиций Украины и США. При этом он допустил, что работа в этом направлении продолжится в ближайшее время.

На минувшей неделе президент США Дональд Трамп пригрозил выходом из урегулирования украинского конфликта, если одна из сторон начнет саботировать процесс. Он добавил, что участникам нужно как можно скорее договориться о прекращении боевых действий, чтобы начать диалог о мирном соглашении.