Пауза для дополнительных размышлений. Почему Казахстан отказался вступать в БРИКС

Станкевич предположил, что Казахстан позже объяснит отказ вступать в БРИКС

Пресс-секретарь и советник Касым-Жомарта Токаева Берик Уали заявил, что Казахстан пока воздержится от подачи заявки на вступление в БРИКС. С чем это связано, рассказал 360.ru политолог Сергей Станкевич.

Он заявил, что ситуации не хватает конкретики. Эксперт напомнил, что Токаев собирался приезжать на саммит в Казань и пока не давал понять, что передумал.

«Возможно, там какие-то пояснения последуют. Мне кажется, что это не конец истории. Не какая-то финальная точка. Это пауза для дополнительных размышлений, и, возможно, причины этой паузы станут ясны уже через неделю», — предположил собеседник 360.ru.

Ранее Уали назвал ООН единственным универсальным международным органом, имеющим ключевое значение.

Саммит БРИКС в столице Татарстана пройдет с 22 по 24 октября.