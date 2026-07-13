Среди пострадавших при пожаре в баре Таиланда россиян не оказалось

Россиян нет среди погибших и пострадавших при пожаре в Бангкоке. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в Таиланде.

Накануне в городе вспыхнул крупный пожар, при котором погибли минимум 27 человек. Российские дипломаты находятся в контакте с местными органами власти и отслеживают информацию.

«Российская дипмиссия выражает глубокие соболезнования семьям и близким погибших, желает скорейшего выздоровления пострадавшим», — подчеркнули в посольстве.

В минувшую субботу в подмосковном Раменском загорелся склад площадью три тысячи квадратных метров в поселке Родники. При тушении задействовали 71 человека и 24 единицы техники. Возгорание удалось ликвидировать, в результате никто не пострадал.