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В Бангкоке при пожаре в баре погибли 27 человек

Teera Noisakran/Keystone Press Agency
Фото: Teera Noisakran/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

В Бангкоке произошел крупный пожар в баре, в результате которого погибли по меньшей мере 27 человек. Об этом сообщает агентство The Associated Press со ссылкой на местных чиновников.

Возгорание началось в понедельник в полночь по местному времени. Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун подтвердил журналистам на месте происшествия гибель 27 человек, несколько пострадавших госпитализированы.

Глава правительства отметил, что власти расследуют причину возгорания.

Ранее в Раменском загорелся склад. Пожару присвоили первый ранг сложности.