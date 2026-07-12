В Бангкоке при пожаре в баре погибли 27 человек
В Бангкоке произошел крупный пожар в баре, в результате которого погибли по меньшей мере 27 человек. Об этом сообщает агентство The Associated Press со ссылкой на местных чиновников.
Возгорание началось в понедельник в полночь по местному времени. Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун подтвердил журналистам на месте происшествия гибель 27 человек, несколько пострадавших госпитализированы.
Глава правительства отметил, что власти расследуют причину возгорания.
Ранее в Раменском загорелся склад. Пожару присвоили первый ранг сложности.