Среди пострадавших и убитых в Иране не было россиян

Российских граждан нет среди жертв и пострадавших в Иране. Об этом РИА «Новости» сообщили в посольстве в Тегеране.

Дипломатам не поступала информация о том, что в Иране из-за конфликта на Ближнем Востоке пострадали россияне.

Ранее Израиль ударил по главному военному университету Корпуса стражей Исламской революции. Объект атаковали порядка 80 самолетов ЦАХАЛ. Помимо университета, они поразили другие цели, в том числе пусковые установки, обнаруженные в нескольких районах западного и центрального Ирана.

Утром 7 марта взрыв прогремел в Иерусалиме. В городе прозвучала воздушная тревога. Ночью иранские ракеты ударили по целям в Тель-Авиве. В Катаре системы ПВО сбили 10 выпущенных исламской республикой дронов, а в Саудовской Аравии — четыре.