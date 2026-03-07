Ракеты и дроны Ирана прорвались в Израиль, сирены не умолкают

Иран начал 24-й этап своей масштабной военной операции против Израиля. В Тегеране заявили, что три запущенные ракеты уже успешно поразили цели в Тель-Авиве. Газета The Times of Israel сообщила, что ЦАХАЛ также обстрелял Исламскую Республику ракетами.

Сирены ревут во многих городах Израиля. Жителей центральных районов страны предупредили о новой атаке баллистическими ракетами. Серия мощных взрывов уже прогремела на юге, в районе города Беэр-Шева.

Одновременно с этим на севере страны, в Нагарии, сработала тревога из-за беспилотников, запущенных со стороны Ливана движением «Хезболла».

Примерно в то же время израильские ВВС начали новую «масштабную» волну авиаударов по целям иранских властей в Тегеране. Взрывы прогремели в международном аэропорту Мехрабад. Здесь же начался крупный пожар.

Конфликт затронул и соседние страны. Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило, что их силы ПВО сбили четыре иранских дрона. Беспилотники летели в сторону крупного нефтяного месторождения Шейба.

Еще 10 дронов, по версии Израиля также иранских, нейтрализовал Катар. Один из них взорвался в безлюдном районе, остальные удалось перехватить.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан 6 марта заявил, что Исламская республика ожидает от России поддержки на международной арене.