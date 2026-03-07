Израиль атаковал главный военный университет КСИР

Израильские военные атаковали главный военный университет Корпуса стражей Исламской революции в Иране. Об этом армейская пресс-служба сообщила в своем телеграм-канале .

Вооруженные силы отчитались, что завершили серию ударов по иранской инфраструктуре. В операции участвовали около 80 самолетов израильских ВВС.

«В рамках этих ударов ЦАХАЛ нанес удары по ряду военных объектов, <…> включая главный университет Корпуса стражей Исламской революции, Университет имени имама Хусейна», — указали в заявлении.

Кроме того, обстрелу подверглись дополнительные цели, в том числе пусковые установки, обнаруженные в нескольких районах западного и центрального Ирана.

Ранее десант ЦАХАЛ попытался высадиться на границе Ливана и Сирии. В пограничной зоне приземлились три вертолета. В этом районе идут ожесточенные бои.