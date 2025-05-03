Приедет на 9 Мая? Вучича выписали из госпиталя

Президента Сербии Александра Вучича выписали из Военно-медицинской академии в Белграде, куда он попал после инцидента со здоровьем, произошедшего во время пребывания в Соединенных Штатах. Об этом сообщил в эфире сербского телеканала RTS первый вице-премьер и министр финансов страны Синиша Мали.

По словам Мали, Вучич покинул ВМА примерно после 17:00 по местному времени. Он отметил, что разговаривал с президентом и тот заверил, что чувствует себя лучше.

Во время визита в США главе государства внезапно стало плохо. После консультации с врачами Вучич принял решение досрочно завершить поездку и немедленно вернуться в Сербию. По прибытии в страну его госпитализировали в ВМА.

Начальник Управления военного здравоохранения и кардиолог профессор Драган Динчич в обращении к прессе подчеркнул, что состояние президента стабилизировалось и не вызывает опасений. В то же время он предупредил, что ближайшие дни Вучич вряд ли сможет вернуться к полноценному выполнению своих обязанностей.

Вучич заболел внезапно, притом накануне запланированной поездки в Москву на 9 Мая. Позднее о болезни сообщил и словацкий премьер Фицо.