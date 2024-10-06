Сразу два теракта одновременно произошли в Израиле

Сразу два террористических акта одновременно произошли на юге Израиля. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Первую атаку зафиксировали на центральном вокзале в городе Беэр-Шева. Второе нападение — на улице Шмириягу Леви.
Жертвой теракта стала молодая женщина в возрасте около 25 лет. Еще 10 человек пострадали. Пятерых госпитализировали с огнестрельными ранениями, еще пять человек получили легкие травмы.
Вокзал атаковал гражданин Израиля Ахмад Саид Акаби. Он является уроженцем деревни Хура, ранее был судим. Террориста ликвидировали.
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