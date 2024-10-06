Сразу два теракта одновременно произошли в Израиле

Baza: на юге Израиля одновременно произошли сразу два теракта

Сразу два террористических акта одновременно произошли на юге Израиля. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Первую атаку зафиксировали на центральном вокзале в городе Беэр-Шева. Второе нападение — на улице Шмириягу Леви.

Жертвой теракта стала молодая женщина в возрасте около 25 лет. Еще 10 человек пострадали. Пятерых госпитализировали с огнестрельными ранениями, еще пять человек получили легкие травмы.

Вокзал атаковал гражданин Израиля Ахмад Саид Акаби. Он является уроженцем деревни Хура, ранее был судим. Террориста ликвидировали.