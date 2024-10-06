Стала известна личность террориста, расстрелявшего людей в Беэр-Шеве

Напавшим на центральный вокзал в Беэр-Шеве террористом оказался араб-бедуин Ахмад Саид Акаби. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Родственник 29-летнего террориста в 2015 году убил израильского солдата на том же центральном вокзале в Беэр-Шеве. Сам Акаби является ранее судимым гражданином Израиля родом из деревни Хура.
Вооруженный мужчина расстреливал всех подряд — на месте погибла 20-летняя девушка, число раненых увеличилось до 10.
О нападении на израильский вокзал стало известно днем 6 октября. Изначально СМИ сообщили о девяти раненых. Состояние одного из пострадавших оценили как критическое. Террорист не только открыл огонь по людям, но и напал на них с ножом.
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